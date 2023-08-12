СМИ: Эрдоган и Путин могут встретиться в конце августа - начале сентября

Как отметил телеканал A haber, основной темой переговоров станет перспектива возобновления зерновой сделки

АНКАРА, 12 августа. /ТАСС/. Встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина может состояться в конце августа или начале сентября. Об этом сообщил турецкий телеканал A haber со ссылкой на своего корреспондента в пуле администрации турецкого лидера.

По его данным, турецкий лидер по-прежнему ожидает приезда российского президента в Турцию. Однако "не исключена и поездка" Эрдогана в случае, если Путин не прибудет на территорию Турции. Телеканал не назвал более точной даты встречи президентов, уточнив, что в Анкаре их ожидают "в конце августа - начале сентября".

Основной темой переговоров A haber назвал перспективу возобновления зерновой сделки, из которой Россия вышла с 18 июля из-за того, что ее требования в рамках договоренностей не выполнялись.

Президенты России и Турции провели 2 августа телефонный разговор, в ходе которого договорились о подготовке возможной встречи. 4 августа Эрдоган сообщил журналистам о возможности визита Путина в Турцию. По его словам, точная дата визита пока не определена и будет согласована по дипломатическим каналам.

3 августа пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что место и точная дата встречи президентов России и Турции будут согласовываться по дипломатическим каналам. Днем ранее Песков подчеркивал, что "место встречи будет обговариваться, это не обязательно Турция".

A haber также сообщил, что 20 августа Эрдоган посетит Венгрию. 9-10 сентября прибудет в Индию для участия в саммите G20. На 17-21 сентября намечена поездка турецкого лидера в США для участия в мероприятиях ГА ООН.