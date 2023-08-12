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Папа Римский призвал граждан и политические силы Эквадора к сплочению во имя мира

Понтифик осудил убийство кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио

ВАТИКАН, 12 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск осудил убийство кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Об этом говорится в тексте телеграммы, которая была направлена от имени понтифика за подписью госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина архиепископу Кито.

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"Святой отец желает выразить глубокие соболезнования семье погибшего и всему возлюбленному народу Эквадора, - говорится в тексте. - Перед лицом страданий, вызванных неоправданным насилием, которое он осуждает, Его Святейшество призывает всех граждан и политические силы объединиться в общем стремлении к миру". 

Теги:
Франциск (Папа Римский)ИталияЭквадор
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