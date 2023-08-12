Представители G20 не согласовали совместное заявление на встрече по борьбе с коррупцией

Возражения, в частности, высказали представители Китая, отметив, что считают площадку Группы двадцати неподходящей для обсуждения вопросов безопасности и геополитики

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 августа. /ТАСС/. Представители стран Группы двадцати (G20) не смогли согласовать совместную декларацию на завершившейся в Калькутте министерской встрече по вопросам борьбы с коррупцией. Это следует из обнародованного по окончании переговоров итогового документа и резюме председателя.

При отсутствии консенсуса по всем пунктам переговоров в результате встреч G20 принимают не совместную декларацию, а "итоговый документ и резюме председателя", где излагаются обсуждавшиеся темы, отдельно обозначаются те пункты, против которых высказала возражение хотя бы одна делегация. Без совместной декларации заканчиваются практически все министерские встречи G20 в текущем году. В последний раз это произошло 28 июля на встрече по климату в Ченнаи.

"Параграфы 1-21, а также 23-25 относятся к итоговому документу, по ним достигнут консенсус всех делегаций. Параграф 22 носит статус резюме председателя", - указано в документе. В параграфе 22 говорится о ситуации на Украине и ее влиянии на мировую экономику.

В примечании указано, что российская делегация "высказала свою особую точку зрения на ситуацию на Украине, геополитическую напряженность, санкции и некоторые аспекты климатической и экологической тематики встречи". "В силу включения параграфа 22 Россия рассматривает этот документ как резюме председателя. Россия согласна с остальной частью текста", - говорится в примечании.

Возражения высказали также представители Китая, отметив, что считают площадку G20 неподходящей для обсуждения вопросов безопасности и геополитики.