Замглавы администрации Тайваня вылетел в США

По сведениям телеканала TVBS, ожидается, что Лай Циндэ будет в Нью-Йорке 12-13 августа, а 14 августа прибудет в Парагвай

ГОНКОНГ, 12 августа. /ТАСС/. Заместитель главы администрации Тайваня Лай Циндэ вылетел в США, где совершит транзитную остановку в Нью-Йорке на пути в Парагвай. Об этом сообщил тайваньский телеканал TVBS.

Информация о возможных встречах с официальными лицами США во время поездки пока не разглашалась. Однако сам Лай Циндэ сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что ожидает "встреч с американскими друзьями во время транзита".

Он также указал, что уже приготовил подарок для избранного президента Парагвая Сантьяго Пеньи - питаемый от солнечной батареи компьютер для велосипеда, так как именно велосипед во время своего последнего визита на Тайвань в июле получил парагвайский политик в подарок от главы администрации острова Цай Инвэнь.

Ожидается, что Лай Циндэ будет в Нью-Йорке 12-13 августа, а 14 августа прибудет в Парагвай. Его поездка связана с участием в церемонии вступления Пеньи в должность, которая состоится 15 августа. На обратном пути Лай Циндэ совершит еще одну транзитную остановку в США - он будет в Сан-Франциско 16-17 августа.

Схема транзитного визита является обычной при поездках представителей администрации Тайваня в США, поскольку Вашингтон официально не признает независимости острова.

Реакция Пекина

На прошлой неделе МИД КНР заявил, что Китай выступает решительно против транзитной поездки через США. Вооруженные силы Китая уже объявили о проведении 12-14 августа учений в Восточной-Китайском море. Их зона расположена на расстоянии около 500 км к северо-востоку от Тайваня.

Лай Циндэ является представителем правящей на острове Демократической прогрессивной партии. Его называют одним из основных кандидатов на пост главы администрации Тайваня на выборах в январе 2024 года.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.