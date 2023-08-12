В Турции заявили, что продолжат беспристрастно и справедливо применять Конвенцию Монтрё

По словам министра национальной обороны республики Яшара Гюлера, в контексте ситуации в регионе "западные друзья Турции говорят, что готовы оказать содействие, если появится такая необходимость"

АНКАРА, 12 августа. /ТАСС/. Анкара продолжит беспристрастно и справедливо обеспечивать режим прохода проливов в рамках условий Конвенции Монтрё. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер в интервью телеканалу A haber.

"Черное море всегда называли морем мира. Мы напоминаем нашим некоторым союзникам, что наличие в Черном море большого количества сил не укрепит безопасность, а наоборот усилит напряженность. Турция продолжит, как и прежде, применять Конвенцию Монтрё беспристрастно, справедливо и сдержанно", - сказал Гюлер.

Министр также отметил, что в контексте ситуации в регионе "западные друзья Турции говорят, что готовы оказать содействие, если появится такая необходимость". "И мы рады такому подходу. Но сейчас этой необходимости нет", - сказал он.

Власти Турции ранее неоднократно заявляли, что с начала российской специальной военной операции на Украине не пропустили в Черное море через Босфор ни один военный корабль, ссылаясь на предоставленное ей право в рамках Конвенции Монтрё. Таким образом, как подчеркивают в Анкаре, удалось предотвратить рост напряженности в Черноморском бассейне.

Конвенция вводит ограничения по классу и тоннажу для кораблей нечерноморских государств, которые следуют через Босфор в Черное море. Общий тоннаж одновременно находящихся в Черном море военных судов нечерноморских государств не должен превышать 30 тыс. тонн. Срок их пребывания в море составляет не более 21 дня. Кроме того, за Турцией закреплен суверенитет над проливами, и она имеет право в случае военной ситуации или угрозы нацбезопасности полностью закрывать проливы для военных кораблей стран, не относящихся к Черноморскому бассейну.