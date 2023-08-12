Лукашенко потребовал жесткой дисциплины, чтобы не повторить путь Украины

Как заявил президент Белоруссии, "это не диктатура, не крепостное право"

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал соблюдать "железную дисциплину" в сельском хозяйстве, чтобы республика не оказалась в той же ситуации, что и Украина.

"Чтобы рвануть, начинай с людей. Железная дисциплина. Ни влево, ни вправо. Потому что если ты получишь технику, деньги, новые комплексы, но будут люди ходить, как это было веками здесь, ты никуда не продвинешься. Поэтому дисциплина!" - приводит агентство БелТА слова главы государства, сказанные в ходе посещения крестьянского фермерского хозяйства в Витебской области.

Лукашенко подчеркнул, что "это не диктатура, не крепостное право". "Просто нужно сейчас, сжав зубы, выдержать. Выдержим - будем жить", - пояснил он.

В ходе визита на фермерское хозяйство Лукашенко ознакомился с технологией безотвальной обработки почвы. Он дал поручение на практике изучить опыт применения технологии, чтобы в следующем году сделать окончательные выводы. Заместитель премьер-министра Леонид Заяц доложил, что в одном из хозяйств с посевов по такой технологии уже получили высокий урожай рапса, пшеницы и кукурузы.

Ранее в ходе инспекции агрохозяйств в западных регионах страны Лукашенко рассказал, что не видит проблем с обеспечением продовольственной безопасности республики по итогам завершения уборочной кампании, несмотря на сложные погодные условия. Ранее в правительстве заявляли, что Белоруссия рассчитывает в текущем году собрать валовый урожай зерновых и зернобобовых, а также рапса и кукурузы в размере более 9 млн тонн, при этом сбор зерновых, зернобобовых культур - около 7 млн тонн, что ниже прошлогоднего. Президент республики ранее заявлял, что одобряет решение правительства закупить прядка 500 тыс. тонн российского зерна с целью компенсации небольшого недобора урожая в стране из-за засушливой погоды.