В Турции сообщили о продолжении обсуждения с РФ и Украиной вопроса эвакуации судов

Как заявили в Анкаре, Москва и Киев "подходят к вопросу позитивно, однако гарантий не дают"

АНКАРА, 12 августа. /ТАСС/. Вопрос возвращения заблокированных на Украине турецких судов обсуждается с Москвой и Киевом, но пока гарантий нет. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер в интервью телеканалу A-Haber.

"В портах Украины у нас находятся 12 торговых судов и один поврежденный судовой кран. Шесть судов стоят в подконтрольных Украине портах Николаев и Ольвия. На первом этапе мы вернем их. Мы ведем переговоры с обеими сторонами [Россией и Украиной]. Они подходят к вопросу позитивно. Однако гарантий не дают", - сказал министр.

Гюлер отметил, что есть проблемы с судами, которые застряли в портах "на востоке в Херсоне". "После подрыва Каховской плотины унесенные вместе с селевым потоком деревья и другие элементы заполнили порт, где стоят наши суда. Теперь порт надо очистить. Ждем подходящего времени, чтобы доставить суда домой", - сообщил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 17 мая, что получил от российской стороны гарантии беспрепятственного выхода турецких судов из портов Николаев и Ольвия на Украине. 21 мая министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский сообщил, что турецкие суда смогут выйти из этих портов, но сами гавани не возобновят работу.