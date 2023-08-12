Жители Ниамея переселяются в соседние города из-за угрозы интервенции ECOWAS

Как отметил телеканал Al Arabiya, после переворота в городе фиксируются длительные отключения электричества, частично не работает водопровод

ДУБАЙ, 12 августа. /ТАСС/. Жители Ниамея переселяются в соседние города из-за угрозы военной операции, которую Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) может начать против мятежников, захвативших власть в республике. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на очевидцев.

После переворота в Ниамее фиксируются длительные отключения электричества, поскольку соседняя Нигерия прекратила его подачу в рамках санкционных ограничений. В городе частично не работает водопровод. Кроме того, военное руководство Нигера перебросило в столицу дополнительные силы, готовясь к потенциальной интервенции ECOWAS.