Мятежники в Нигере заявили, что сроки пребывания французских сил в республике истекли

Представитель Национального совета спасения родины Абдраман Амаду напомнил об объявленной НССР денонсации двусторонних соглашений об обороне

ПРЕТОРИЯ, 12 августа. /ТАСС/. Мятежники, захватившие власть в Нигере, напомнили Франции, что сроки пребывания ее воинского контингента в стране истекли. Соответствующее заявление сделал представитель сформированного после переворота Национального совета спасения родины (НССР) - центрального орана власти мятежников - полковник Абдраман Амаду, напомнив об объявленной советом 3 августа денонсации двусторонних соглашений об обороне.

"Самолеты ВВС Франции вторглись в воздушное пространство Нигера, совершив незаконные, подозрительные и опасные действия, включая эпизод с нарушением связи, когда 9 августа 2023 года военный самолет типа А401 пытался совершить посадку в Арлите, не предоставив заблаговременно полетный план, - цитирует Амаду нигерский портал ActuNiger. - В связи с этим НССР, переходное правительство, силы обороны и безопасности заявляют, что полны решимости сорвать все попытки дестабилизации. Мы напоминаем о денонсации Нигером 3 августа 2023 года всех соглашений в области обороны и безопасности, подписанных нашей страной и Францией, а также о том, что после этой даты сроки, предоставленные французским силам, чтобы покинуть нигерскую территорию в соответствии с этими соглашениями, истекли".

11 августа французская газета l'Opinion сообщила, что Франция может вывести немногочисленное подразделение своих войск из Нигера в Чад. По данным издания, командующий французским ограниченным контингентом генерал Эрик Озанн уведомил нового начальника штаба Вооруженных сил Нигера бригадного генерала Мусу Салау Барму о намерении "вывести около 40 солдат", дислоцированных на севере африканской страны, в Нджамену. Как отмечает газета, Барму согласовал вывод подразделения, однако указал своему французскому коллеге, что ВС Нигера не могут гарантировать безопасность оставляемого имущества, несмотря на просьбу французского военачальника.