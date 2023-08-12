Командование ВС Нигерии заявило о заговоре с целью побудить их свергнуть президента страны

Генерал Тукур Гусау заявил, что военные не дадут вовлечь себя в какие бы то ни было акции по подрыву конституционного правления

ПРЕТОРИЯ, 12 августа. /ТАСС/. Командование ВС Нигерии заявило о наличии в обществе заговора с целью настроить военных против президента страны Болы Тинубу и заставить их свергнуть его. Как сообщил газете Daily Trust официальный представитель нигерийских ВС бригадный генерал Тукур Гусау, военные не выражают недовольства существующим демократическим строем в стране и не дадут вовлечь себя в какие бы то ни было акции по подрыву конституционного правления.

Охарактеризовав заговор как "непатриотичный и злонамеренный", Гусау подчеркнул, что военные под руководством начальника генштаба Кристофера Мусы намерены по-прежнему выполнять свои конституционные обязанности, а не вынашивать мысли о государственном перевороте.

"Генштаб с подозрением воспринял сообщения о циркулирующих в интернете утверждениях относительно благосостояния ВС Нигерии, - сказал Гусау. - Мы должны без обиняков заявить, что военные довольны своим положением и прекрасно сознают преимущества демократии, не намерены дать вовлечь себя в какие бы то ни было акции по подрыву столь дорого доставшейся демократии в нашей стране. Мы осуждаем любые попытки настроить законопослушные ВС Нигерии на антиконституционную смену правительства в нашей стране. ВС Нигерии под командованием начальника генштаба генерала Мусы полны решимости доказать полное повиновение ВС власти президента Болы Тинубу и не отступить от своих задач, определенных конституцией 1999 года".

Нигерия пережила несколько военных переговоров, пока в 1999 году не совершила окончательный переход к демократическому правлению после смерти диктатора Сани Абачи.