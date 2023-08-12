СМИ: Китай не приглашал лидеров некоторых западных стран на форум "Пояс и путь"

Как сообщила газета Global Times, большинство приглашений на форум разосланы развивающимся странам

ПЕКИН, 12 августа. /ТАСС/. Китайские власти не приглашали лидеров некоторых западных стран на третий форум международного сотрудничества "Один пояс - один путь" ("Пояс и путь"), который пройдет в КНР в текущем году. Об этом сообщила газета Global Times со ссылкой на источник.

Издание подчеркнуло, что китайская сторона не отправляла приглашений "некоторым западным лидерам, о которых упоминалось в новостях [западных СМИ], и домыслы об "уходе от участия" [европейских государств в форуме] просто не соответствуют действительности".

В статье отмечается, что большинство приглашений на форум разосланы развивающимся странам. "Идет ли речь о приглашении лидеров, либо о соответствующем режиме сотрудничества, Китай не гонится за масштабом и объемами, а стремится к качеству и эффективности", - привела газета пояснение источника.

Он напомнил, что ключевая задача этого мероприятия - продвижение совместного развития. "Его проведение не ограничится тремя форумами. Некоторые лидеры могут участвовать в нем в текущем году, другие - в следующий раз", - уточнил источник.

Газета также приводит мнение профессора Школы международных отношений Пекинского института иностранных языков Сун Вэй, по словам которой инициатива "Пояс и путь" нацелена на более сбалансированное всеобщее развитие и "противодействует тому, чтобы глобализация служила интересам лишь нескольких стран". "В ходе этого процесса Китай никогда не навязывал кому-либо свои идеи, как и не увязывал их с геополитической повесткой", - добавила она.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, лидеры ряда европейских государств не планируют участвовать в третьем форуме "Один пояс - один путь". По данным издания, речь идет о президенте Франции Эмманюэле Макроне, канцлере ФРГ Олафе Шольце и премьер-министре Италии Джордже Мелони.

Форум и перспективы участия России

Как заявил в конце июля помощник президента РФ Юрий Ушаков, визит главы российского государства Владимира Путина в КНР планируется на октябрь, когда будет проходить форум "Один пояс - один путь". "Известно, что мы получили приглашение и намерены поехать в Китай", - сообщил представитель Кремля.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились 152 государства и более 30 международных организаций.