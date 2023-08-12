Посол КНР в ФРГ: США не заинтересованы в быстром урегулировании конфликта на Украине

Как заявил Ву Кен, "украинский кризис не может быть разрешен без активного участия США"

БЕРЛИН, 12 августа. /ТАСС/. Посол Китая в Германии Ву Кен заявил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в быстром урегулировании конфликта на Украине. Свою точку зрения он высказал в интервью газете Berliner Zeitung.

"Украинский кризис носит комплексный характер и оказывает разрушительное воздействие на международную обстановку", - сказал дипломат. Он отметил, что Китай ведет переговоры с США по важным международным вопросам. "Однако у меня сложилось впечатление, что американцы, хоть и играют особую роль в европейской безопасности, на самом деле не заинтересованы в быстром политическом решении. Украинский кризис не может быть разрешен без активного участия США", - констатировал китайский посол.

Что касается китайско-американских отношений, Ву Кен подчеркнул, что в последние годы в отношении Пекина были допущены некоторые серьезные просчеты. "Соединенные Штаты видят в Китае своего крупнейшего геополитического конкурента и пытаются политизировать экономические отношения под предлогом национальной безопасности. Но эти отношения являются одними из самых важных двусторонних отношений в мире, и дружественное отношение к этим связям отвечает интересам обоих народов и интересам всех народов мира", - пояснил он.

В то же время дипломат напомнил, что Китай не является причиной или участником кризиса. "Мы отправили специальных посланников в Россию, на Украину и в Европу, включая Германию, провести обсуждение возможных политических решений. Нам нужны усилия всех сторон, включая Соединенные Штаты", - заметил Ву Кен.

Вместе с тем посол указал, что конфликт на Украине "в первую очередь затрагивает интересы европейской безопасности, и решающую роль в этом играют европейцы и американцы". "Если они не будут играть активную роль, кризис не закончится в ближайшее время, как бы ни действовал Китай", - заявил он, уточнив, что Пекин призывает всех участников добиваться поиска дипломатического решения и вернуть Россию и Украину за стол переговоров. "Китай направил специального посланника в Саудовскую Аравию также в знак того, что мы серьезно относимся к нашей роли в миротворчестве и содействии переговорам", - подытожил Ву Кен. В заключение он отметил, что Пекин находится в постоянном контакте с правительством ФРГ по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Как ранее заявил глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Пекин занимает независимую позицию по украинской проблеме и стремится к мирному пути ее урегулирования. По словам китайского дипломата, КНР будет активно содействовать продвижению переговоров, действовать "объективно и рационально".