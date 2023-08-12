Эксперт призвал к диалогу между мятежниками в Нигере и ECOWAS для предотвращения вторжения

Активист, правозащитник, генсек неправительственной организации Alternative Espaces Citoyens Мусса Чангари заявил о необходимости дискуссии ради восстановления институтов власти, "ради улучшения нашей демократии"

РАБАТ, 12 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Необходим диалог между созданным захватившими власть мятежниками Национальным советом спасения родины Нигера во главе с Абдурахманом Тчиани и Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS), чтобы предотвратить военное вторжение ECOWAS в республику. Об этом заявил по телефону корреспонденту ТАСС нигерский общественный активист, правозащитник, генеральный секретарь неправительственной организации Alternative Espaces Citoyens Мусса Чангари.

"Нужен диалог между военными в Нигере и ECOWAS для предотвращения вторжения. Нужно сделать все, чтобы найти согласованное решение и избежать силового варианта", - отметил он.

По словам собеседника, диалог нужен и в самом Нигере. "Дело в том, что есть граждане, которые поддерживают взявших власть военных, а есть те, кто хочет, чтобы они отошли от власти", - сказал Чангари. "Нужен диалог между всеми нигерцами. Нужна дискуссия ради восстановления институтов власти, ради улучшения нашей демократии", - добавил собеседник агентства.

"После пятничных манифестаций ситуация в Ниамее в настоящее время спокойная. Цены на продовольствие выросли, каждый день на много часов отключается электроэнергия", - сообщил Чангари.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Базум остается под стражей в своей резиденции, но при этом общается по телефону с лидерами и представителями других стран.