ЕС готовит санкции против Нигера и "поддерживает все усилия" ECOWAS

Как заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, при этом Брюссель поддерживает поиск мирного решения

БРЮССЕЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Евросоюз готовит режим индивидуальных санкций против Нигера в поддержку усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) по "восстановлению демократии" в республике, говорится в распространенном в Брюсселе заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля. При этом он подчеркнул, что Брюссель поддерживает поиск мирного решения при параллельной подготовке к вторжению военных соединений ECOWAS.

"Евросоюз торжественно передает свой призыв к восстановлению конституционного порядка, подтверждает свою полную поддержку демократически избранному президенту [Мохамеду] Базуму и приветствует решения, принятые главами государств ECOWAS на втором экстренном саммите, посвященном ситуации в Нигере, 10 августа, в особенности стремление искать дипломатический выход из текущего кризиса, принимая во внимание одновременную мобилизацию резервных сил ECOWAS. Евросоюз полностью поддерживает усилия, предпринимаемые ECOWAS, и готовится внести вклад в их реализацию на практике путем введения нового режима индивидуальных санкций [против нового руководства Нигера]", - заявил Боррель.

Он также заверил, что ЕС "продолжит поставлять гуманитарную помощь в Нигер и останется на стороне народа страны, в особенности во имя защиты их прав человека". Ранее служба Борреля заявила, что, несмотря на эвакуацию из Нигера европейских граждан, несколько групп сотрудников различных служб ЕС остаются в стране "для оказания гуманитарной помощи его населению".

Здоровье Базума

Глава евродипломатии выразил глубокую озабоченность состоянием здоровья отстраненного проевропейского президента Базума и призвал к его "немедленному освобождению без предварительных условий". Ранее новые власти Нигера предупредили, что в случае начала иностранного вторжения, они казнят Базума. В первые дни после переворота президент содержался под домашним арестом и вел активные телефонные переговоры с лидерами западных стран, а также написал статью, которая была опубликована в The Washington Post. В ней он призвал США вмешаться в события в Нигере ради восстановления демократии. Вскоре после этого в западных СМИ появились сообщения об "ухудшении условий содержания Базума и его семьи" и о том, что западные лидеры больше не могут установить контакт со смещенным президентом.