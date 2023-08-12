12 августа, 18:14
Попытка госпереворота в Нигере

Reuters: парламент ECOWAS намерен направить в Нигер делегацию для встречи с мятежниками

AFP ранее сообщило, что в Ниамей с посреднической миссией прибыла делегация религиозных лидеров Нигерии

ТАСС, 12 августа. Парламент Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) намерен направить в Нигер группу для переговоров с мятежниками. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя парламента.

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Группа переговорщиков ECOWAS планирует провести встречу с лидерами мятежников, сместивших президента Нигера Мохамеда Базума, передает агентство.

Ранее AFP сообщило, что в Ниамей (столицу Нигера) с посреднической миссией прибыла делегация религиозных лидеров Нигерии.

Группа нигерских военных подняла мятеж и объявила 26 июля об отстранении от власти президента, закрытии границ, введении комендантского часа, приостановке действия конституции, запрете политической активности партий. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины, который возглавил 28 июля генерал Абдурахман Тчиани. 

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НигерБазум, МохамедПопытка госпереворота в Нигере
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