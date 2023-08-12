WP: разногласия по вопросам истории могут ухудшить отношения Киева и Варшавы

По версии издания, Польша после начала спецоперации России "является одним из самых ярых союзников Украины", но даже среди близких друзей "могут возникать серьезные ссоры"

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Различие во взглядах на вопросы истории может создать новые проблемы в отношениях Украины и Польши. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в газете The Washington Post.

По версии издания, Польша после начала специальной военной операции России "является одним из самых ярых союзников Украины". "Но даже среди самых близких друзей могут возникать серьезные ссоры", - констатируется в материале. В нем отмечается, что в начале августа "имело место открытое столкновение польских и украинских должностных лиц". Это произошло после того, как министр канцелярии президента республики, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач заявил, что Киев получил от Варшавы значительную помощь и "было бы хорошо, если бы он начал ценить то, какую роль на протяжении последних нескольких месяцев и лет играет Польша для Украины".

Как отмечает издание, украинский лидер Владимир Зеленский в связи с этим утверждал, что обе страны стали "щитом для Европы", в котором не должно быть трещин. "Но есть потенциал для [возникновения] нескольких трещин, учитывая, что Польша в прошлом контролировала значительную часть Украины, а история у двух стран непростая и подчас печальная", - подчеркивается в публикации.

Издание констатирует, что в "Польше и на Украине по-прежнему серьезно различаются принятые точки зрения" на события Волынской резни. По оценке издания, "волынские события являются значимыми для небольшого, но активного меньшинства националистических и ультраправых групп в Польше". "Украинские СМИ в июле сообщили, что футбольные болельщики в польском городе Вроцлав развернули плакаты со словами "Украинцы убивали детей на Волыни" и "80 лет позорного молчания о Волыни".

"Между Польшей и Украиной есть два щепетильных вопроса. Первым является история, это старая проблема, которая сохраняется на протяжении многих лет", - приводится в публикации мнение директора польского Центра восточных исследований Войцеха Конончука. "Второй проблемный момент - это вопрос об украинском зерне", - добавил он. Как констатируется в статье, "учитывая, что фермеры являются основной избирательной базой правящей партии "Право и справедливость", вопрос о зерне был особенно спорным в польском правительстве в свете предстоящих осенью выборов".