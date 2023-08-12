МИД Сирии: США попирают суверенитет республики и спонсируют банды террористов

Незаконное военное присутствие США на территории страны сопровождается разграблением ее нефтяных ресурсов и усилением экономического давления на сирийцев, заявили в Дамаске

БЕЙРУТ, 12 августа. /ТАСС/. Оккупационные силы США несут ответственность за происходящую военную эскалацию на востоке Сирии, где активизировались банды террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом говорится в заявлении МИД арабской республики, переданном агентством SANA.

"Американские войска спонсируют террористов, которые учинили 10 августа расправу над сирийскими военнослужащими, попавшими в засаду в провинции Дейр-эз-Зор, - отмечается в документе. - Эта преступная вылазка совершена теми, кого используют США в качестве инструмента для реализации своих замыслов в отношении Сирии и всего региона".

Сирийский МИД обращает внимание на то, что незаконное военное присутствие США на территории страны сопровождается разграблением ее нефтяных ресурсов и усилением экономического давления на сирийцев. "Американцы грубо попирают суверенитет Сирии и дестабилизируют обстановку с целью продления своей оккупации", - подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В Дамаске заявляют, что сирийские ВС будут преследовать террористов до их полного разгрома. "Сирия также подтверждает решимость добиться в соответствии с международным правом освобождения своих земель от присутствия американских, израильских и турецких войск", - указывается в тексте.

10 августа по меньшей мере 33 сирийских военных погибли от рук боевиков ИГ после того, как их автобус попал в засаду в окрестностях города Эль-Меядин (368 км от Дамаска). Медицинские источники сообщили, что число жертв может возрасти, учитывая, что 11 раненых, доставленных в госпиталь, находятся в тяжелом состоянии.

Командование ВС Сирии направило в провинцию Дейр-эз-Зор отряды сил специального назначения для проведения антитеррористической операции против банд ИГ. Поддержку войскам оказывают проиранские формирования, состоящие из шиитских ополченцев. Согласно сведениям телеканала Al Hadath, террористы с начала 2023 года совершили свыше 40 вооруженных вылазок на востоке Сирии. Жертвами их нападений стали 67 военных и ополченцев.