Эксперт допустил превращение БРИКС в аналог G7

Обозреватель газеты South China Morning Post Энтони Роули отметил растущее влияние объединения на мировую экономику

ГОНКОНГ, 12 августа. /ТАСС/. Страны БРИКС вскоре смогут изменить действующий экономический мировой порядок и превратить объединение в аналог G7 на мировой арене. Такую точку зрения в своей авторской статье в газете South China Morning Post высказал журналист Энтони Роули.

Как указал он, уже более 40 стран мира заявили о заинтересованности во вступлении в БРИКС или о своем желании сотрудничать с этим объединением. В то же время инициированные БРИКС преобразования мировой экономической и финансовой систем набирают темп. По его мнению, большее значение имеет не расширение БРИКС, а ее растущее влияние на мировую экономику и укрепление ее голоса в рамках Международного валютного фонда (МВФ). Он отметил, что привлекательность объединения как "балансирующей силы в мировых делах" находится на беспрецедентно высоком уровне.

По мнению внештатного старшего научного сотрудника американской неправительственной организации Atlantic Council Хуна Трэна, указал автор статьи, БРИКС в перспективе может эволюционировать в "коллегу "Группы семи" в мировых делах", что окажет очень серьезное влияние на международные отношения.

Как утверждается в статье, в настоящее время в БРИКС можно наблюдать разногласия между Китаем и Индией, однако объединение продолжает усиливать свою роль на мировой арене. По мнению автора статьи, примером этого можно считать Новый банк развития (НБР) БРИКС, который к настоящему времени профинансировал 98 проектов общей стоимостью $33,2 млрд. При этом он подчеркнул важность заявления главы этого финансового института Дилмы Руссефф о том, что НБР ставит своей целью предоставлять 30% финансирования в национальных валютах стран-участниц, которое отражает общую цель Китая и Индии по снижению зависимости от доллара.

Саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР. Как сообщила министр иностранных дел и сотрудничества республики Наледи Пандор, лидеры стран БРИКС обсудят на саммите вопрос расширения организации. По ее словам, формальные заявки на вступление в объединение подали 23 страны, в том числе Иран.

Группа БРИКС образовалась в 2006 году. Изначально в нее входило четыре страны - Бразилия, Россия, Индия и Китай, в 2011 к этому составу присоединилась Южная Африка.