Саудовская Аравия впервые назначила посла в Палестине

Им стал Наиф ас-Судейри, он также является генеральным консулом в Иерусалиме

ДУБАЙ, 12 августа. /ТАСС/. Глава дипломатической миссии Саудовской Аравии в Иордании Наиф ас-Судейри назначен послом по совместительству в Палестине. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Саудовской Аравии.

"Посол хранителя двух святынь (титул короля Саудовской Аравии - прим. ТАСС) в Иордании Наиф ас-Судейри вручил советнику президента Палестины по дипломатическим вопросам Маджди аль-Халиди верительные грамоты в качестве посла по совместительству в Государстве Палестина и генерального консула в городе Иерусалиме", - указано в заявлении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети X (ранее Twitter).

Ас-Судейри стал первым дипломатом, который будет представлять интересы Саудовской Аравии в Палестине. Церемония вручения верительных грамот состоялась в здании палестинского посольства в Аммане.

Назначение посла произошло на фоне сообщений о возможной нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. В среду газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Вашингтон и Эр-Рияд согласовали в общих чертах условия сделки, которая предполагает признание Саудовской Аравией Государства Израиль в обмен на уступки по отношению к палестинцам, гарантии безопасности со стороны США и помощь в сфере мирного атома. Источники издания считают, что детали возможного соглашения будут согласованы в ближайшие 9-12 месяцев.

Палестина опасается, что нормализация отношений Саудовской Аравии и Израиля может ослабить поддержку автономии в арабском мире и подорвать усилия, направленные на создание независимого палестинского государства. В частности, подобные опасения высказывал министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики. На прошлой неделе он заявил, что автономия обеспокоена перспективой нормализации саудовско-израильских отношений, поэтому будет работать над укреплением взаимодействия с Эр-Риядом.