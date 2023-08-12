Движение "Строй" представило нового кандидата в президенты Эквадора вместо убитого

Представители движения также сообщили, что вскоре объявят имя кандидата в вице-президенты

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 августа. /ТАСС/. Кандидат в вице-президенты Эквадора Андреа Гонсалес будет представлять движение "Строй" на выборах главы государства вместо убитого претендента на высший государственный пост Фернандо Вильявисенсио.

"Андреа Гонсалес была той, кого Фернандо Вильявисенсио и движение "Строй" выбрали для замены президента в случае отсутствия. В связи с этим руководящие органы движения подтвердили это решение и Андреа Гонсалес будет зарегистрирована кандидатом в президенты Эквадора", - говорится в заявлении политической силы, опубликованном в субботу.

Движение также пообещало представить нового кандидата в вице-президенты в "ближайшие часы".

Ранее глава избирательного совета Эквадора Диана Атамаинт сообщила, что в день голосования будут использованы бюллетени с именем Вильявисенсио, поскольку они уже были напечатаны. Голоса будут засчитываться его политической силе.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. Действующий президент Гильермо Лассо назначил их проведение в мае с целью роспуска парламента. По словам главы государства, он пошел на такой шаг, поскольку законодатели мешают правительству проводить реформы. Лассо, срок полномочий которого должен был истечь в 2025 году, объявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах.