12 августа, 21:02
Военная операция на Украине

Экс-разведчик США назвал Зеленского "лучшим оружием России"

AP Photo/ Gregory Smith
Скотт Риттер
© AP Photo/ Gregory Smith

Скотт Риттер также допустил, что ВСУ пойдут против президента Украины из-за больших потерь

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Россия, скорее всего, не заинтересована в смещении Владимира Зеленского с поста президента Украины, поскольку его некомпетентность идет на пользу российским войскам. Такое мнение выразил бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер.

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"Не думаю, что Россия собирается убрать Зеленского из [президентского] офиса. Зеленский - это лучшее оружие, которое у них есть. Его некомпетентность привела к тому, что российская победа [будет] более сокрушительной", - отметил Риттер в интервью, вышедшем на Youtube-канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя.

Он также отметил, что украинская армия на фоне больших потерь может развернуть свое оружие на Зеленского, пойти на Киев и тем самым подтолкнуть президента к отставке. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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