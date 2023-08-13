Экс-разведчик США назвал Зеленского "лучшим оружием России"

Скотт Риттер также допустил, что ВСУ пойдут против президента Украины из-за больших потерь

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Россия, скорее всего, не заинтересована в смещении Владимира Зеленского с поста президента Украины, поскольку его некомпетентность идет на пользу российским войскам. Такое мнение выразил бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер.

"Не думаю, что Россия собирается убрать Зеленского из [президентского] офиса. Зеленский - это лучшее оружие, которое у них есть. Его некомпетентность привела к тому, что российская победа [будет] более сокрушительной", - отметил Риттер в интервью, вышедшем на Youtube-канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя.

Он также отметил, что украинская армия на фоне больших потерь может развернуть свое оружие на Зеленского, пойти на Киев и тем самым подтолкнуть президента к отставке.