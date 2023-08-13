Экс-советник главы Пентагона сообщил о массовом бегстве иностранных наемников из рядов ВСУ

Дуглас Макгрегор отметил, что недовольство происходящим нарастает и среди украинских военных

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Иностранные наемники массово бегут из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). С такой оценкой выступил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

По его словам, украинские военнослужащие "сыты по горло" плохим управлением и тем, что "их просят приносить себя в жертву ради неясных целей". "Думаю, в результате мы увидим, что они все чаще будут сдаваться в плен и дезертировать. Рано или поздно произойдет дробление и крах [украинских] вооруженных сил", - отметил Макгрегор в ходе эфира, запись которого опубликована на его YouTube-канале.

Экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что любые вооруженные силы, "не достигнув по прошествии времени каких-либо ощутимых результатов, оказываются деморализованы и подвергают сомнению необходимость" ведения боевых действий. "Думаю, мы приближаемся к этому моменту на Украине. Даже иностранные солдаты, которые рьяно сражались на стороне Украины, в большинстве своем сбежали. Они собрали вещи и уехали, остались, наверное, только поляки", - указал Макгрегор.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих и около 5 тысяч единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.