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В Ираке снимут блокировку с Telegram

Министерство коммуникации республики приняло соответствующее решение после того, как получило ответ от "компании - владельца приложения на требования органов безопасности страны"

КАИР, 13 августа. /ТАСС/. Иракские власти объявили о решении снять блокировку с мессенджера Telegram на территории страны. Об этом сообщило министерство коммуникации республики в заявлении, опубликованном на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Министерство коммуникации обращает внимание граждан, что снимет блокировку с приложения Telegram в Ираке начиная с завтрашнего дня, воскресенья, на основании распоряжения премьер-министра", - сообщили в ведомстве. Как уточняется в заявлении, соответствующее решение было принято после "ответа компании - владельца приложения на требования органов безопасности страны".

Власти Ирака объявили о блокировке на территории страны мессенджера Telegram 6 августа. Как разъяснили в министерстве коммуникации, эта мера была предпринята по "указаниям компетентных органов, связанных с национальной безопасностью страны, а также с целью сохранения персональных данных граждан". Ведомство сообщило, что соответствующие структуры неоднократно требовали от управляющей компании "сотрудничать в закрытии платформ, ответственных за утечку данных официальных государственных учреждений и личной информации иракцев, что представляло угрозу безопасности и общественному спокойствию". Однако, по утверждению министерства коммуникации, "компания этого не сделала и не ответила ни на один запрос властей". 

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Ирак
© Информационное агентство ТАСС
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