Ливанские военные предотвратили попытку нелегального вывоза свыше 130 мигрантов на Кипр

По данным армейской пресс-службы, удалось арестовать группу контрабандистов, которая занималась незаконной переправкой людей по морю

БЕЙРУТ, 13 августа. /ТАСС/. Спецподразделение ливанской армии предотвратило в субботу попытку нелегального вывоза 134 мигрантов на Кипр морским путем. Как сообщила армейская пресс-служба, операция была проведена на северном побережье в районе Шейх-Зенад перед тем, как группа сирийцев, ливанцев и палестинцев собиралась отплыть на соседний остров на небольшом катере.

По информации пресс-службы, арестована группа контрабандистов, которая занималась незаконной переправкой людей по морю. "Судебные органы проводят расследование в отношении задержанных", - указывается в заявлении.

8 августа в ходе рейда ливанских военнослужащих в портовых городах Минья, Салаата и Дейр-Аммар были пойманы 31 сириец и 15 ливанцев, которые подготовили несколько лодок для отправки нелегальных мигрантов в Европу. Ранее на перевале Хирбет-Румман на ливано-сирийской сухопутной границе были задержаны свыше 150 нарушителей. Все они пытались незаконно проникнуть на ливанскую территорию, чтобы затем отплыть в страны Евросоюза в поисках лучшей доли.

10 августа официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Лайза Абу Халед сообщила, что 109 мигрантов были принудительно возвращены в Ливан с Кипра после того, как они нелегально высадились на остров. По ее словам, позднее группу сирийцев депортировали на родину без согласования с УВКБ.

В 2020 году Высший совет обороны (ВСО) Ливана принял решение о создании специальных подразделений по борьбе с незаконной миграцией. С тех пор ливанскими властями были задержаны свыше 2 тыс. сирийцев, ливанцев и палестинцев, пытавшихся морем добраться до берегов Европы.