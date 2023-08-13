Reuters: Байдену будет труднее на выборах из-за назначения спецпрокурора в деле его сына

Как отмечает агентство, сложившаяся ситуация помешает президенту США при проведении предвыборной кампании

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден столкнется с трудностями при проведении предвыборной кампании из-за того, что расследование по делу его сына выведено на уровень спецпрокурора. Такая оценка приводится в материале агентства Reuters, опубликованном в субботу.

Министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил в пятницу, что расследование по делу Хантера Байдена, являющегося сыном американского лидера, выводится на уровень спецпрокурора. Этот статус получит прокурор в штате Делавэр Дэвид Уайсс.

Как сообщил агентству член Демократической партии высокого ранга, в свете этого шага Минюста США избирательный штаб Байдена может столкнуться с затруднениями при проведении агитации. "Это серьезно повлияет на переизбрание. Они подвергаются риску того, что им постоянно будут мешать делать нужный идейный посыл. Каждый раз, когда кто-то предстает перед большим жюри или получает повестку, СМИ будут спрашивать об этом. Байден хочет говорить об экономике, оружии, национальной безопасности, у него будет меньше возможностей для этого", - пояснил демократ.

Как подчеркивается в публикации, в Демократической партии опасаются, что крен расследования Уайсса может измениться. "Специальные прокуроры всегда находят что-то неожиданное", - подчеркнул член партии высокого ранга. Как он напомнил, разбирательство, касавшееся связи 42-го президента США Билла Клинтона с Моникой Левински, "начиналось с расследования сделки в сфере недвижимости".

В публикации уточняется, что руководство демократов рассчитывало на достижение сделки между Хантером Байденом и Уайссом. Однако переговоры на этот счет зашли в тупик.

"Потенциальный суд повышает вероятность начала беспрецедентного в истории США представления: сын действующего президента столкнется с уголовными обвинениями в то время, как его отец будет добиваться переизбрания, вероятнее всего, соперничая с республиканцем Дональдом Трампом, которому предстоит не менее трех уголовных судебных процессов", - констатирует агентство.