13 августа, 00:07,
обновлено 13 августа, 00:37
Попытка госпереворота в Нигере

Делегация религиозных лидеров Нигерии встретилась с главой мятежников Нигера

Переговоры за закрытыми дверями состоялись в президентском дворце, в них принял участие глава переходного правительства страны Али Ламин Зейн

РАБАТ, 13 августа. /ТАСС/. Делегация религиозных лидеров Нигерии, прибывшая в субботу с посреднической миссией в Ниамей, встретилась с лидером мятежников Нигера, председателем Национального совета спасения родины (НССР) генералом Абдурахманом Тчиани.

Переговоры за закрытыми дверями состоялись в президентском дворце, сообщает телеканал RTN. В них также приняли участие члены НССР и глава переходного правительства Нигера Али Ламин Зейн.

Как отметил официальный представитель делегации религиозных лидеров Нигерии Амину Шейх Дахиру Баучи, им был оказан хороший прием в Нигере, в том числе со стороны Тчиани и Зейна. "Мы прибыли в Нигер, чтобы не допустить плохого. Мы - Нигерия и Нигер - как семья. Между нами может быть мир, а не что-то плохое. С помощью диалога все будет хорошо", - сказал он в эфире RTN. Баучи заверил, что все услышанное делегацией религиозных лидеров в Ниамее будет передано президенту Нигерии Боле Тинубу.

В своем комментарии RTN отмечает, что "нынешняя ситуация в Нигере вызвала отклик в среде различных исламских ассоциаций в Нигерии, которые мобилизовались, чтобы поддержать братский народ Нигера и их лидеров, вошедших в НССР". 

Теги:
НигерНигерияПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
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