Базы США на востоке Сирии подверглись ракетному обстрелу

По данным Fars News Agency, сведений о возможных потерях и материальном ущербе не поступало

БЕЙРУТ, 13 августа. /ТАСС/. Отряды ополченцев арабских племен, действующие против американских войск на востоке Сирии, выпустили ракеты по трем военным объектам США в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке.

В заявлении, переданном Fars News Agency, сообщается, что пять ракет поразили позиции американских оккупационных сил в районе газового поля Конико, еще четыре разорвались на базе США у нефтяного месторождения Эль-Омар. Как минимум одна ракета попала по аэродрому на базе Эш-Шаддади.

Очевидцы в Дейр-эз-Зоре передали, что со стороны Конико в небо поднимается густой клуб дыма. Слышны сигналы карет скорой помощи, в небе над местностью барражирует вертолет. Сведений о возможных потерях и материальном уроне не поступало. Представитель американского военного командования в Багдаде пока не подтвердил фактов нападений на базы.

Сирийские бойцы в своем заявлении подчеркнули, что "продолжат разрушать опорные пункты американских войск, где бы они ни находились, до тех пор, пока вся сирийская земля не будет очищена от оккупантов".

11 июня в Эш-Шаддади потерпел крушение при посадке вертолет ВВС США, пострадали 22 военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. По одной из версий, он рухнул после попадания ракеты, выпущенной с земли.

С 2015 года США создали девять военных баз на северо-востоке Сирии, крупнейшая из них находится в Телль-Бейдаре к северу от административного центра Хасеке (620 км от Дамаска). В Дамаске рассматривают военное присутствие США как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу.