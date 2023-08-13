Япония и США намерены разработать противоракету для перехвата гиперзвуковых целей

Эту технологию планируют создать в целях противодействия оружию, имеющемуся у России, Китая и КНДР, передает газета Yomiuri

ТОКИО, 13 августа. /ТАСС/. Япония и США намерены договориться о совместной разработке в течение 10 лет новой противоракеты, предназначенной для перехвата гиперзвукового оружия, разрабатываемого или имеющегося на вооружении у России, Китая и КНДР. Об этом сообщила газета Yomiuri со ссылкой на источники.

По ее данным, соответствующая договоренность может быть достигнута на двусторонних переговорах японского премьера Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена, которые пройдут 18 августа в Соединенных Штатах по случаю трехстороннего саммита с участием южнокорейского президента Юн Сок Ёля.

Япония обладает двухуровневой системой противоракетной обороны. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на среднем этапе траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета. Новые модификации Patriot PAC-3 способны атаковать гиперзвуковые боевые блоки перед тем, как они упадут на цель, но диапазон их действия ограничен из-за наземного базирования.

Как отмечает Yomiuri, японская сторона также намерена работать над улучшением возможностей зенитных ракетных комплексов средней дальности Type-03. Параллельно Токио работает над обретением контратакующего потенциала, который, как полагают в Японии, должен стать элементом стратегии сдерживания потенциального противника.

Одной из задач Токио и Вашингтона является обеспечение возможности перехвата гиперзвукового оружия не на завершающей стадии полета, а на более дальнем расстоянии. Для этого необходимо создать систему обнаружения и отслеживания таких ракет. США в рамках решения этой задачи продолжают наращивать группировку малых спутников, японское Минобороны изучает вопрос о сотрудничестве с Вашингтоном и в этой сфере.