Премьер Нигера призвал отменить "бесчеловечные" санкции ECOWAS против страны

Али Ламин Зейн подчеркнул, что введенные ограничения противоречат правилам сообщества

РАБАТ, 13 августа. /ТАСС/. "Бесчеловечные и несправедливые" санкции, введенные Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS) в отношении Нигера, должны быть отменены. Как передает телеканал RTN, об этом заявил в субботу вечером глава переходного правительства Али Ламин Зейн, назначенный на должность 7 августа главой Национального совета спасения родины генералом Абдурахманом Тчиани.

Премьер-министр встретился с делегацией религиозных лидеров Нигерии, прибывшей с посреднической миссией в столицу Ниамей. "Это важная встреча, которая нацелена на сближение двух стран - Нигерии и Нигера. Они [религиозные лидеры] передали послание президента Нигерии главе Нигера, который поручил им разъяснить все, что мы хотели бы увидеть в ближайшие дни. Речь идет об отмене этих мер [санкций], которые являются бесчеловечными, несправедливыми и неприемлемыми, поскольку они противоречат положениям и правилам ECOWAS", - подчеркнул Зейн.

"Мы по-прежнему открыты для посредничества в целях снятия всех этих ограничений и нормализации ситуации", - подытожил он.