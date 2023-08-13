13 августа, 01:50
Попытка госпереворота в Нигере

Премьер Нигера призвал отменить "бесчеловечные" санкции ECOWAS против страны

AP Photo/ Jerome Delay, File
© AP Photo/ Jerome Delay, File

Али Ламин Зейн подчеркнул, что введенные ограничения противоречат правилам сообщества

РАБАТ, 13 августа. /ТАСС/. "Бесчеловечные и несправедливые" санкции, введенные Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS) в отношении Нигера, должны быть отменены. Как передает телеканал RTN, об этом заявил в субботу вечером глава переходного правительства Али Ламин Зейн, назначенный на должность 7 августа главой Национального совета спасения родины генералом Абдурахманом Тчиани.

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Премьер-министр встретился с делегацией религиозных лидеров Нигерии, прибывшей с посреднической миссией в столицу Ниамей. "Это важная встреча, которая нацелена на сближение двух стран - Нигерии и Нигера. Они [религиозные лидеры] передали послание президента Нигерии главе Нигера, который поручил им разъяснить все, что мы хотели бы увидеть в ближайшие дни. Речь идет об отмене этих мер [санкций], которые являются бесчеловечными, несправедливыми и неприемлемыми, поскольку они противоречат положениям и правилам ECOWAS", - подчеркнул Зейн.

"Мы по-прежнему открыты для посредничества в целях снятия всех этих ограничений и нормализации ситуации", - подытожил он. 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
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