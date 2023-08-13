Замглавы администрации Тайваня прибыл в Нью-Йорк

Лай Циндэ будет находиться там два дня

ГОНКОНГ, 13 августа. /ТАСС/. Заместитель главы администрации Тайваня Лай Циндэ в субботу по времени Восточного побережья США прибыл в Нью-Йорк, где сделает остановку по пути в Парагвай. Об этом он сообщил в соцсети X (ранее Twitter).

"Рад прибыть в Большое яблоко - символ свободы, демократии и возможностей", - написал Лай Циндэ. Он с "нетерпением ждет встречи с друзьями" в США.

Ожидается, что Лай Циндэ будет находиться в Нью-Йорке 12-13 августа, а 14 августа прибудет в Парагвай. Поездка связана с участием в церемонии вступления в должность избранного президента Парагвая Сантьяго Пеньи 15 августа. На обратном пути Лай Циндэ сделает еще одну остановку в США - в Сан-Франциско 16-17 августа.

На прошлой неделе МИД КНР высказался решительно против остановки замглавы администрации Тайваня в США во время поездки. Народно-освободительная армия Китая уже объявила о проведении учений в Восточно-Китайском море 12-14 августа. Их зона расположена на расстоянии около 500 км к северо-востоку от Тайваня.

Лай Циндэ является представителем правящей на острове Демократической прогрессивной партии. Его называют одним из основных кандидатов на пост главы администрации Тайваня на выборах в январе 2024 года.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.