Китай обвинил США в создании напряженности в Тайваньском проливе

Официальный представитель МИД КНР выразил недовольство тем, что Вашингтон организовал "транзит" замглавы администрации Тайваня Лай Циндэ в Соединенные Штаты

ПЕКИН, 13 августа. /ТАСС/. Первопричина кризиса в Тайваньском проливе заключается в попытках США использовать тайваньский вопрос против Китая. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР.

"Факты вновь доказывают, что первопричиной сохраняющейся напряженности в Тайваньском проливе является попытка тайваньских властей опираться на США в вопросе так называемой независимости и настойчивое стремление США использовать Тайвань для сдерживания Китая", - цитирует заявление агентство Xinhua.

Китайская сторона также выразила резкое недовольство в связи с настойчивостью Вашингтона в организации "транзита" заместителя главы администрации острова Тайвань Лай Циндэ в США и решительно осудила его.

Лай Циндэ является представителем правящей на острове Демократической прогрессивной партии. Его называют одним из основных кандидатов на пост главы администрации Тайваня на выборах в январе 2024 года.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.