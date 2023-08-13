СМИ: Тайвань начал разработку новой ракеты класса "воздух - воздух"

По информации "Тайбэй шибао", речь идет о TC-5 с дальностью около 160 км

ГОНКОНГ, 13 августа. /ТАСС/. Тайваньский Чжуншаньский институт науки и технологий начал разработку новой авиационной ракеты класса "воздух - воздух". Об этом сообщила газета "Тайбэй шибао".

По ее данным, ракета под названием TC-5 будет иметь дальность около 160 км. По своим характеристикам она должна стать аналогом американской ракеты средней дальности AIM-120.

В основе проекта лежат технологии тайваньской ракеты TC-2. В то же время TC-5 должна обладать повышенной защищенностью от помех. Предполагается, что она будет использоваться на проектируемом Тайванем истребителе нового поколения. Он должен быть разработан по технологии радиолокационной малозаметности, поэтому ракеты разместят во внутреннем отсеке.

Чжуншаньский институт науки и технологий является одним из ключевых поставщиков ракетного оружия для вооруженных сил острова. Он разработал ракету "воздух - воздух" ближнего радиуса TC-1, аналогичную систему средней дальности TC-2, а также TC-3, которая является аналогом американской AIM-9 и обладает модификациями класса "поверхность - воздух" с возможностью запуска с корабельных и наземных пусковых установок.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.