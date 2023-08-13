Профсоюзы ФРГ предупредили о проблемах из-за растущей нехватки кадров в госсекторе

С 2028 года станет намного хуже, отметил председатель налогового союза Германии Флориан Кёблер

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Несколько германских профсоюзов предупредили о серьезных проблемах из-за растущей нехватки персонала в государственном секторе, например в налоговых органах и пенитенциарной системе.

"Поколение бэби-бумеров [люди, родившиеся в период примерно с 1946 по 1964 год] уже уходит на пенсию. С 2028 года станет намного хуже", - заявил председатель налогового союза Германии Флориан Кёблер в интервью газете Bild am Sonntag. Одной из проблем, по его словам, являются "непривлекательные условия работы в убогих офисах со средней оплатой труда". "Без достаточных налоговых поступлений государство рискует потерять способность действовать", - считает Кёблер. По данным налогового союза, к 2035 году каждый второй сотрудник налоговых органов выйдет на пенсию, а к 2030 году нехватка государственных служащих составит 40 тыс. человек.

Глава федерального объединения пенитенциарных учреждений Германии Рене Мюллер выразил аналогичную точку зрения. "Если ситуация продолжит ухудшаться, мы больше не сможем справедливо выполнять свои государственные обязанности", - указал он.

По оценкам международной консалтинговой компании McKinsey, к 2030 году в стране будет не хватать около 840 тыс. штатных сотрудников, занятых полный рабочий день. Всего несколько дней назад глава второй по величине ассоциации госслужащих в Германии DBB Ульрих Зильбербах также предупредил о последствиях надвигающейся нехватки персонала на государственной службе.

В конце июля эксперты Института исследований рынка труда и профессий ФРГ (IAB) информировали, что из-за нехватки кадров нагрузка на германский рынок труда в период с 2010 по 2022 год выросла более чем в три раза. Согласно результатам исследования IAB, к середине 2022 года на одного соискателя в республике приходилось всего 0,56 вакансии, хотя еще в 2010 году этот показатель составлял 0,17. Эксперты констатировали, что германским компаниям становится "все труднее нанимать подходящих работников".