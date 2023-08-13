Посол Мексики рассчитывает на безвизовый режим с РФ после окончания конфликта на Украине

Сейчас страна не может делать шагов в сторону российской стороны, отметил мексиканский посол в России Эдуардо Вильегас Мехиас

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Безвизовый режим между Мексикой и РФ может быть достигнут после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил ТАСС посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас.

Комментируя российский проект соглашения о взаимном отказе от визовых формальностей, посол отметил, что сейчас "ввиду конфликтной ситуации между Россией и Украиной, очень тяжело будет прийти к преодолению визового режима, по крайней мере, пока не закончится конфликт".

"И для того, чтобы другая сторона конфликта, не Россия, понимала, что мы действительно нейтральны в данном конфликте, мы сейчас не можем делать шагов в сторону России. Но из-за своей нейтральности мы и не поддерживаем санкции [против России]", - сказал он, отметив, что рассчитывает на достижение безвизового режима по окончании конфликта.

Глава диппредставительства также подчеркнул, что сейчас для россиян в Мексике действует электронная виза. "Она абсолютно бесплатна и нет никаких проблем в ее получении, - продолжил он. - Нам кажется это еще один шаг на пути безвизового режима".