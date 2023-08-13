МИД Сирии осудил введение санкций против Белоруссии

В дипведомстве выразили полную солидарность с республикой

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Сирии осудило введение западными странами нового пакета санкций против Белоруссии. Заявление внешнеполитического ведомства привела сирийская газета Al Watan.

"Сирия решительно осуждает недавнее введение западными державами нового пакета санкций и ограничений в отношении дружественной Республики Белоруссия, а также не приемлет враждебные заявления западных официальных лиц и их попытки вмешаться во внутренние дела этой страны", - подчеркнули в сирийском МИД. В ведомстве добавили, что по отношению ко всем государствам, не намеренным "вращаться на их орбите" и стремящимся осуществлять "независимую национальную политику", западные страны применяют "меры, не только нарушающие Устав ООН, нормы международного права и принципы суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств, но и подрывающие стабильность этих государств и препятствующие их развитию".

В министерстве иностранных дел отметили, что Сирия как государство, которое также пострадало от западных санкций, поддерживает Белоруссию и выражает полную солидарность с ней.

8 и 9 августа Великобритания, Канада и США ввели санкции против ряда физических и юридических лиц. В черные списки попали председатель Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Иван Эйсмонт, а также министерство обороны страны, внутренние войска МВД и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии. Кроме того, под санкции попали такие предприятия, как национальная авиакомпания "Белавиа", Минский завод гражданской авиации, холдинг "БелОМО", ООО "Оборонные Инициативы" и "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения", специализирующийся на ремонте и модернизации вооружения и техники ПВО.