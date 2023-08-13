13 августа, 10:10
Попытка госпереворота в Нигере

СМИ: в Нигере мятежники не идут на условия ECOWAS

По информации Al Arabiya, контакты между военными и организацией не прекращались

ДУБАЙ, 13 августа. /ТАСС/. Военные, устроившие в конце июля государственный переворот в Нигере, не идут на условия, выдвинутые Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом сообщил саудовский телеканал Al Arabiya.

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По его сведениям, мятежники не проявляют гибкости в отношении требований, выдвинутых организацией. При этом контакты между военными и ECOWAS не прекращались, отмечает канал.

Между тем Al Arabiya утверждает, что ситуация в стране начала оказывать негативное влияние на распределение гуманитарной помощи среди нуждающихся. 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
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