Вучич заявил, что не подпишет ни одного закона в поддержку ЛГБТ, несмотря на желание ЕС

Президент Сербии назвал общество страны традиционным

БЕЛГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что республика развивает традиционные ценности и он не одобрит ни одного нормативного акта в поддержку ЛГБТ-сообщества, пока занимает пост главы государства.

"В Сербии, пока я являюсь президентом, я не подпишу ни единого закона или еще чего-нибудь, где будет возможно существование какого-то третьего пола, кроме мужского и женского, или что-то, что сейчас зовется гендерфлюид, когда один день ощущаешь себя женщиной, а другой - мужчиной, - подчеркнул Вучич в эфире телеканала "TV Pink". - В Сербии этого не будет".

"Я попросил ее [премьер-министра республики Ану Брнабич], что, пока я являюсь президентом, я бы не хотел подписывать ничего об однополых браках и так далее, - отметил сербский лидер. - Когда представители ЕС нападают на нас из-за таких решений - супер, нападайте на меня, а не обвиняйте Ану Брнабич, которая выступает за это. Я тот человек, кто ей этого не позволил".

"Я считаю, что мы традиционное общество. Мне не мешают представители ЛГБТ-сообщества <...> Но все то, о чем мы сейчас разговаривали, пока я являюсь президентом, невозможно", - заключил Вучич.

В столице Сербии с 4 по 10 сентября 2023 года пройдет несколько мероприятий в поддержку ЛГБТ-сообщества, в том числе 9 сентября состоится шествие по городу. В рамках "Недели гордости" анонсированы культурные, художественные и образовательные мероприятия, такие как театральный фестиваль, выставки, панельные дискуссии, дебаты, вечеринки и общественные беседы.