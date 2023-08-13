СМИ: провал контрнаступления украинских войск связан с пробелами в доктринах НАТО

По информации УНИАН, современная доктрина альянса сводится к превосходству Запада в воздухе

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Провал так называемого контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) связан с пробелами в военных наставлениях стран НАТО и непониманием реальной ситуации западными советниками. Такое мнение содержится в авторской статье украинского агентства УНИАН.

"Западные военные пытаются переложить ответственность за провалы натовской доктрины в начале контрнаступления на украинцев. А это именно провал, после чего наши штабы стали действовать по-своему, игнорируя западных советников-теоретиков, которые мало понимают, что тут происходит. И те пытаются оправдываться. Дескать, это не натовские доктрины и советники оказались бесполезны против РФ, это ВСУ "не умеют в общевойсковой бой", - считает автор статьи.

Проблема, указано в статье, заключается в том, что вся современная доктрина НАТО сводится к превосходству Запада в воздухе. Однако у НАТО почти нет ПВО, мало техники для разминирования. "Все разговоры - это не про "провалы ВСУ", а про то, на что на Западе десятилетиями осваивали бюджеты, - пишет автор. - Это одна из причин, почему американцы не хотят давать самолеты, так как если окажется, что их реально сбить, то это будет удар по всем западным наработкам и доктринам за последние лет восемьдесят".

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.

По информации газеты Politico, официальные лица США предупредили украинских коллег, что Киеву необходимо добиться в ближайшее время крупных успехов на поле боя, чтобы Вашингтон продолжил оказывать помощь в прежних объемах. Как следует из материалов агентства Bloomberg, на Западе признают значительные потери ВСУ. При этом газета Washington Post писала, что безуспешное контрнаступление ВСУ может негативно сказаться на отношениях Киева с западными странами. Как сообщал телеканал CNN, контрнаступление ВСУ, которое не оправдало ожидания западных стран, может привести к расколу среди партнеров Киева.