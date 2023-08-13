Глава МИД КНР подтвердил поддержку нового правительства Камбоджи со стороны Китая

Глава внешнеполитического ведомства Ван И также выразил уверенность, что под руководством Хун Манета сотрудничество между двумя странами получит дальнейшее развитие

ХАНОЙ, 13 августа. /ТАСС/. Китай продолжит оказывать поддержку новому правительству Камбоджи во главе с Хун Манетом, назначенным премьер-министром королевства по итогам прошедших парламентских выборов. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Пномпене с уходящим премьером Камбоджи Хун Сеном.

Как сообщило камбоджийское информационное агентство AKP, глава МИД КНР передал Хун Сену приветствия высшего руководства Китая и поздравил его и правящую Народную партию Камбоджи (НПК) с убедительной победой на июльских общенациональных выборах в Национальную ассамблею (нижняя палата парламента).

По словам Ван И, его нынешний визит призван еще раз подтвердить, что Китай будет продолжать поддерживать Камбоджу. Глава внешнеполитического ведомства КНР также выразил уверенность, что под руководством Хун Манета сотрудничество между двумя странами получит дальнейшее развитие, а Камбоджа станет еще более процветающим государством, сообщает AKP.

Возглавляемая Хун Сеном НПК получила более 82% голосов избирателей на прошедших 23 июля выборах в Национальную ассамблею Камбоджи. Это обеспечило ей 120 из 125 депутатских мандатов и дало право сформировать новый кабмин. Хун Сен, находящийся у власти уже 38 лет, предупредил соотечественников, что больше не останется на посту премьера, и предложил на эту должность кандидатуру своего старшего сына Хун Манета. Он входит в высшее руководство НПК и занимает посты заместителя главнокомандующего королевскими вооруженными силами и командующего сухопутными войсками.

7 августа король Камбоджи Нородом Сиамони назначил своим указом Хун Манета новым премьер-министром и поручил ему сформировать правительство, которому предстоит руководить страной в предстоящие пять лет.