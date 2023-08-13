СМИ: турецкая авиация нанесла серию ударов по территории Иракского Курдистана

По информации Shafaq News, обстрелам подверглись районы, расположенные к северо-востоку от административного центра города Дахук

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. ВВС Турции нанесли несколько авиаударов по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) в иракской провинции Дахук, расположенной на севере страны и являющейся частью курдской автономии. Об этом сообщил иракский портал Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности.

По его сведениям, обстрелам в утренние часы подверглись районы, расположенные к северо-востоку от административного центра провинции - города Дахук. Информации о пострадавших или нанесенном материальном ущербе пока не приводится.

Турция начала очередную трансграничную операцию "Коготь - замок" на севере Ирака в апреле 2022 года. В качестве ее цели декларируется очистка региона от базирующихся там сторонников РПК. Эту организацию Анкара считает одной из основных угроз национальной безопасности. Конфликт с ней продолжается с 1984 года.