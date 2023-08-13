СМИ: в Британии проведут расследование нацистских преступлений в концлагерях Олдерни

По информации The Observer, это нужно для установления точного количества людей , погибших в лагерях

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Правительство Великобритании проведет расследование преступлений Третьего Рейха на острове Олдерни в проливе Ла-Манш, чтобы установить точное количество людей, погибших в нацистских концлагерях. Об этом сообщила еженедельная газета The Observer.

Отмечается, что ранее историки обнаружили новые свидетельства нацистских преступлений в подземных туннелях на острове, где германское командование заставляло свезенных туда военнопленных заниматься фактически рабским трудом. Издание указало, что в ходе официального расследования в ближайшие месяцы планируется собрать дополнительные сведения о тайных местах захоронений на Олдерни.

Согласно The Observer, мнение жителей острова, который входит в состав коронного владения Гернси и где сейчас проживают около 2 тыс. человек, в отношении расследования разделилось: некоторые поддерживают усилия по установлению истинного масштаба преступлений Третьего Рейха, в то время как другие не считают необходимым изучать события более чем 70-летней давности.

Масштаб преступлений

Официально считается, что в четырех концлагерях на территории Олдерни умерло около 400 человек, однако ряд историков полагают, что в действительности число жертв может быть в 100 раз больше. Они утверждают, что британские власти целенаправленно в течение десятилетий не желали раскрывать истинный масштаб совершенных на острове преступлений, чтобы не подвергать сомнению решение о сдаче Олдерни. Ранее о необходимости нового расследования заявлял Международный альянс в память о Холокосте.

The Obse rver подчеркнула, что одним из главных свидетельств нацистских преступлений на острове служат записки местного жителя Джорджа Поупа, который жил на Олдерни в годы германской оккупации. Газета напомнила, что большинство жителей всех Нормандских островов, включая Олдерни, были эвакуированы еще до того, как они были заняты Третьим Рейхом. Поупу, оставшемуся на родной земле, удалось обнаружить открытую могилу на острове, "где были захоронены приблизительно 200-300 евреев". "Около 1-1,2 тыс. человек, русские и евреи, были убиты на острове", - отмечал он.

Данные о почти 400 официально признанных жертвах в лагерях Олдерни в свою очередь базируются на докладе британского военного разведчика Теодора Пантчеффа, который был составлен им в 1945 году при посещении острова и позднее отправлен в Москву, поскольку среди погибших было много советских граждан. Предполагалось, что британская копия доклада была впоследствии уничтожена, однако историк Найджел Дюпон заявил, что получил доступ к документам.

Публикация доклада

Расследование властей под руководством британского уполномоченного по вопросам Холокоста Эрика Пиклза будет учитывать в том числе свидетельства, обнаруженные местными историками, сообщила The Observer. Предполагается, что отчет будет опубликован в марте 2024 года.

Олдерни, оккупированный Германией в июле 1940 года и освобожденный британцами в мае 1945 года, расположен примерно в 15 км от побережья Франции. Большая часть лиц, содержавшихся в лагерях на острове, были принудительно задействованы в строительстве "Атлантической стены" - системы укреплений Третьего Рейха вдоль европейского побережья Атлантики. Нормандские острова стали единственной британской территорией в Европе, которая была занята германскими войсками во время Второй Мировой войны.