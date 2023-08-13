13 августа, 11:58

Парламент Молдавии 17 августа соберется на внеочередное заседание

Председатель законодательного органа Игорь Гросу отметил необходимость утвердить несколько законопроектов

КИШИНЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Депутаты парламента Молдавии вызваны для проведения внеочередного заседания 17 августа. Об этом, не став уточнять причины такой необходимости, сообщил председатель законодательного органа Игорь Гросу.

"У нас несколько законопроектов, которые правительство просит утвердить до начала очередной сессии. Мы уже проинформировали депутатов о необходимости собраться на заседание", - сказал он в интервью телеканалу "TV8".

Парламент Молдавии завершил весеннею сессию 1 августа. Осенняя сессия начнется в сентябре и продлится до конца декабря. 

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