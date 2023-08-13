Посол Никарагуа в РФ заявила, что страна всегда будет с Россией

Альба Асусена Торрес Мехия отметила готовность развивать отношения между государствами

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Продолжительные дипломатические отношения доказали, что Никарагуа всегда будет поддерживать Россию. Страна готова к всестороннему развитию взаимодействия с Москвой, заявила посол Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес Мехия на круглом столе, организованном в рамках Московских летних игр Ассоциации развития корпоративного спорта (АРКС).

"В этому году мы отмечаем 79 лет дипломатических отношений. В течение всего это времени мы доказали, что всегда будем с Россией. Мы дружим с ней, мы любим и уважаем эту невероятную страну, - подчеркнула глава диппредставительства. - Думаю, не только в спорте, но и во всех иных сферах Никарагуа будет стараться развивать отношения [с Россией]".

В 2022 году в Московских летних играх АРКС участвовали более 1,5 тыс. спортсменов, они боролись за победу в 20 видах спорта. Среди участников было разыграно 387 кубков и более 1 тыс. комплектов медалей. А в торжественном параде, который прошел в рамках соревнований, приняли участие представители 12 стран мира: России, Китая, Индии, Ирана, Венесуэлы и других. В рамках деловой программы соревнований прошли круглые столы, на которых участники обсудили международное сотрудничество и развитие корпоративного спорта.