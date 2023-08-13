На Украине не уверены, что США будут вечно помогать Киеву

Посол страны в Вашингтоне Оксана Маркарова также признала исторические проблемы украинской стороны с коррупцией

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова признала, что в Киеве не уверены, что поддержка США будет вечной.

Комментируя последние разногласия в США по поводу продолжения поддержки Киева, она подчеркнула, что Украина зависит от западных "друзей и партнеров" и очень надеется, что в США это понимают. "Я не могу сказать, что мы все уверены, что поддержка [со стороны США] навсегда", - сказала она в интервью интернет-изданию HuffPost. В то же время она обратила внимание, что осуществление помощи - это "постоянная работа".

Она также признала исторические проблемы Украины с коррупцией, но заверила, что гражданское общество "очень активно следит" за тем, на что тратятся средства, полученные от Запада.

Недавний опрос общественного мнения, проведенный телеканалом CNN показал, что 55% американцев выступают против предоставления Конгрессом США дополнительной помощи Киеву. Опрос также показал, что 51% американцев считает, что Соединенные Штаты уже достаточно сделали для Украины.

Тем не менее 10 августа администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву, а также $8,5 млрд на содействие Украине и другим странам в сфере экономики и безопасности. Как заявляла ранее член Палаты представителей Конгресса США Лорен Боберт (республиканка от штата Колорадо), законодателям не следует одобрять соответствующий запрос Белого дома.