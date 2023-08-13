Папа Римский назвал смерти мигрантов в Средиземном море "открытой раной человечества"

Понтифик отметил, что "поддерживает политические и дипломатические усилия, направленные на [ее] залечивание в духе солидарности и братства"

ВАТИКАН, 13 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск по окончании традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра вновь обратился к теме мигрантов, которые пытаются добраться до стран Европы по Средиземному морю.

"Несколько дней назад в Средиземном море произошло очередное трагическое кораблекрушение: погиб 41 человек. Я молился за них. С болью и стыдом мы должны сказать, что с начала года уже почти 2 тыс. мужчин, женщин и детей погибли в этом море, пытаясь добраться до Европы. Это открытая рана нашего человечества", - сказал понтифик.

Он добавил, что "поддерживает политические и дипломатические усилия, направленные на залечивание [этой раны] в духе солидарности и братства, а также приверженность всех тех, кто работает над предотвращением кораблекрушений и спасением мигрантов".

Как ожидается, в сентябре Франциск во французском Марселе примет участие в завершении встреч католических епископов из стран Средиземноморья, где затронет тему миграции.