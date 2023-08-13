Консульство Саудовской Аравии в Мешхеде возобновило работу

Оно будет работать с 8:00 до 15:00 по местному времени всю неделю, кроме четверга и пятницы, отметили в МИД Ирана

ТАСС, 13 августа. Консульство Королевства Саудовская Аравия в городе Мешхед (северо-восток исламской республики) официально возобновило работу. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на чиновника в МИД Ирана.

"Консульство Саудовской Аравии в Мешхеде официально возобновило свою деятельность, оно будет располагаться в здании одного из отелей, - утверждает чиновник. - Консульство уведомило министерство иностранных дел о том, что возобновило работу начиная с 21-го числа месяца мордад (соответствует 12 августа по григорианскому календарю - прим. ТАСС)".

Представительство королевства в Мешхеде будет работать с 8:00 до 15:00 по местному времени всю неделю, за исключением четверга и пятницы.

9 августа агентство IRNA со ссылкой на источник в МИД Ирана сообщило, что диппредставительство Саудовской Аравии в Тегеране приступило к работе 6 августа. За два месяца до этого, 6 июня, возобновило работу посольство Ирана в Эр-Рияде - спустя семь лет после разрыва дипломатических отношений между двумя странами.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). После нападений в январе 2016 года на посольство Саудовской Аравии в Тегеране королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном. 10 марта текущего года Тегеран и Эр-Рияд договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев.