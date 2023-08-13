Трамп считает, что его шансы победить на выборах президента США близки к 100%

По мнению экс-главы Белого дома, он также является наиболее подходящим кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что высоко оценивает свои шансы на победу на выборах главы государства в 2024 году.

На вопрос журналиста британской газеты The Sunday Times о своих шансах на победу Трамп ответил, что они "близки к 100%". Экс-глава Белого дома, беседуя после митинга перед своими сторонниками в штате Айова, также отметил, что считает себя наиболее подходящим кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Помимо Трампа, на выдвижение кандидатом от Республиканской партии претендуют бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор штата Флорида Рон Десантис, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться.