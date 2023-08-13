13 августа, 12:16
Военная операция на Украине

Во Франции заявили, что выполнили поставленную на 2023 год цель по обучению военных ВСУ

При этом, по словам министра вооруженных сил страны Себастьена Лекорню, Париж продолжит тренировать украинских военнослужащих

ПАРИЖ, 13 августа. /ТАСС/. Франция в начале августа выполнила поставленную на текущий год цель по обучению военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), при этом Париж продолжит тренировать украинских военных. Об этом в интервью газете Var-Matin заявил французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.

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"Мы продолжаем обучать украинских солдат. Контрнаступление Украины требует нового поколения военных, которых необходимо тренировать. Уже в августе мы достигли поставленной на год цели: обучили 6 тыс. украинских солдат, распределенных между Францией и Польшей", - сказал глава военного ведомства.

Он также добавил, что Париж продолжает поддержку Киева, предоставляя военную технику и "каждый месяц поставляя украинцам снаряды калибра 155 мм".

Франция передала Украине самоходные артиллерийские установки Caesar и зенитные комплексы Crotale. Париж также поставил Киеву бронированные автомобили, легкие колесные танки AMX-10 RC, противотанковые ракеты Milan, переносные зенитные ракетные комплексы Mistral, франко-итальянские системы противовоздушной обороны SAMP/T (французское название - Mamba).

Президент Франции Эмманюэль Макрон после прибытия на саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля заявил о намерении передать Украине ракеты большой дальности SCALP. Лекорню позднее сообщил, что часть ракет уже поставлена, а другая находится в процессе транспортировки. Министр отказался раскрыть их количество. По данным агентства Reuters, речь идет о 50 ракетах SCALP, которые будут адаптированы для применения самолетами советского образца.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Парижа о поставках дальнобойных ракет Киеву целенаправленным шагом в сторону эскалации конфликта на Украине. 

Теги:
УкраинаФранцияВоенная операция на Украине
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