В Париже заявили, что борьба с терроризмом отошла на второй план из-за ситуации на Украине

По словам министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню, украинский конфликт "делает часть западных наблюдателей близорукими"

ПАРИЖ, 13 августа. /ТАСС/. Борьба с терроризмом, в том числе в Сахельском регионе, отходит на второй план, этой теме уделяется все меньше внимания из-за ситуации вокруг Украины. Такое мнение в интервью газете Var-Matin высказал министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

По его словам, украинский конфликт "делает часть западных наблюдателей близорукими". "Мы больше не говорим о борьбе с терроризмом, <...> в том числе и в парламенте", - сказал глава ведомства.

Он отметил, что "именно борьбой с терроризмом французские военные занимаются в Нигере". "Наши солдаты привыкли к сложным ситуациям. Они знают, что делают в Сахеле и в чем заключается их миссия. Важно помнить, что мы находимся в Нигере, потому что участвуем в борьбе с терроризмом по просьбе законных властей республики", - отметил Лекорню, добавив, что "сложная ситуация с терроризмом наблюдается также в Буркина-Фасо и Мали".

Министр вновь выразил поддержку решениям Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в отношении Нигера. "Мы поддерживаем действия ECOWAS, конечной целью которых является восстановление конституционного порядка в Нигере и возвращение президента Мохамеда Базума".

Лекорню также высказал несогласие с мнением некоторых французских политиков, согласно которому Париж утратил свое влияние в Африке. "Реальность такова, что Франция особенно влиятельна в Африке. И она очень уязвима именно потому, что имеет там большое влияние", - полагает глава военного ведомства.

Ситуация в Нигере

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры ECOWAS ввели против Ниамея жесткие санкции и потребовали от мятежников освободить Базума, пригрозив применением силы.

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара по возвращении 10 августа с саммита ECOWAS в Абудже сообщил, что лидеры стран - членов объединения договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее". Сформированный мятежниками военный совет распорядился привести армию в состояние боевой готовности в свете заявлений ECOWAS о планах начать интервенцию. Однако парламент организации не может согласовать единую позицию по поводу ввода войск в Нигер, утверждал катарский телеканал Al Jazeera.