13 августа, 13:00
Военная операция на Украине

Шольц выступил за продолжение международных переговоров по разрешению конфликта на Украине

Канцлер Германии назвал "очень важными" прошедшие в Джидде консультации

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за продолжение международных переговоров, направленных на поиск скорейшего решения для урегулирования конфликта на Украине. Свою точку зрения он высказал в интервью телеканалу ZDF.

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Прошедшие ранее в Джидде консультации, посвященные урегулированию на Украине, канцлер назвал "очень важными". "На самом деле, к сожалению, это только начало", - сказал Шольц. Выдержки из интервью приводит агентство DPA.

Как указал глава правительства ФРГ, в переговорах на уровне внешнеполитических советников приняли участие большее число стран по сравнению с аналогичной встречей в Копенгагене в июне, в том числе Китай. "По этой причине имеет смысл продолжать эти переговоры, потому что они, в частности, усиливают давление на Россию, чтобы она осознала, что пошла по ложному пути и должна вывести войска, чтобы мир стал возможным", - утверждал Шольц. 

Теги:
УкраинаГерманияШольц, ОлафВоенная операция на Украине
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