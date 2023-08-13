Шольц выступил за продолжение международных переговоров по разрешению конфликта на Украине

Канцлер Германии назвал "очень важными" прошедшие в Джидде консультации

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за продолжение международных переговоров, направленных на поиск скорейшего решения для урегулирования конфликта на Украине. Свою точку зрения он высказал в интервью телеканалу ZDF.

Прошедшие ранее в Джидде консультации, посвященные урегулированию на Украине, канцлер назвал "очень важными". "На самом деле, к сожалению, это только начало", - сказал Шольц. Выдержки из интервью приводит агентство DPA.

Как указал глава правительства ФРГ, в переговорах на уровне внешнеполитических советников приняли участие большее число стран по сравнению с аналогичной встречей в Копенгагене в июне, в том числе Китай. "По этой причине имеет смысл продолжать эти переговоры, потому что они, в частности, усиливают давление на Россию, чтобы она осознала, что пошла по ложному пути и должна вывести войска, чтобы мир стал возможным", - утверждал Шольц.